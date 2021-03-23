Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, яка знаходиться в стадії розлучення з чоловіком Каньє Вестом, блиснула своїми знаменитими об'ємами в купальнику

Зірка, зокрема завдяки своїм формам, прославилася на весь світ, пише Politeka.net. Красуня розбурхує свідомість шанувальників, які згадують кожен її образ із захватом.

Шанувальники створюють фан-сторінки, присвячені Кім. Так, в одній з таких груп фанати згадали гарячий образ моделі в купальнику.

На знімку Кім позувала в облягаючому купальнику з великими вирізами з боків, що оголювали тіло. Груди ризикували випасти з купальника, але це, мабуть, анітрохи не бентежило знаменитість.

Крім того, завдяки крою купальника оголилися пишні стегна красуні. Зірка заплела дві косички і зробила свій фірмовий макіяж, за який її прозвали королевою контурингу.

За кілька годин публікація зібрала десятки лайків і трохи коментарів. Користувачі мережі написали, як вони захоплюються фігурою і зовнішністю в цілому чудової Кім.

"Як ти прекрасна", - написав один з шанувальників.

Зазначимо, Кім Кардашьян, яка прославилася на весь світ завдяки своїм пишним формам несподівано зізналася, що мріє про п'яту точку менше.

Зірка розповіла, що кожен день плаче через свої обсяги. Таку заяву було зроблено в ефірі одного з випусків реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян". За словами моделі, вона проводить в залі багато часу, щоб зменшити форму сідниць.

Нагадаємо, майже "холостячка" Кім Кардашьян з гордістю вип'ятила соковиті обсяги, облизавши пальчики.

Як повідомляла Politeka, що майже холостячка Кім Кардашьян в сміливих позах показала свої засмаглі " кульки".

Також Politeka писала, що майже" холостячка " Кім Кардашьян подражнила пляжними кадрами разом з дочкою.