Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, которая находится в стадии развода с мужем Канье Уэстом, сверкнула своими знаменитыми объемами в купальнике

Звезда, в частности благодаря своим формам, прославилась на весь мир, пишет Politeka.net. Красотка будоражит сознание поклонников, которые вспоминают каждый ее образ с упоением.

Поклонники создают фан-странички, посвященные Ким. Так, в одной из таких групп фанаты вспомнили горячий образ модели в купальнике.

На снимке Ким позировала в облегающем купальнике с крупными вырезами по бокам, обнажающими тело. Оголенная грудь рисковала выпасть из купальника, но это, видимо, нисколько не смущало знаменитость.

Кроме того, благодаря крою купальника оголились пышные бедра красотки. Звезда заплела две косички и сделала свой фирменный макияж, за который ее прозвали королевой контуринга.

За несколько часов публикация собрала десятки лайков и немного комментариев. Пользователи сети написали, как они восхищаются фигурой и внешностью в целом великолепной Ким.

"Как ты прекрасна", - написал один из поклонников.

Отметим, Ким Кардашьян, которая прославилась на весь мир благодаря своим пышным формам неожиданно призналась, что мечтает о пятой точке поменьше.

Звезда рассказала, что каждый день плачет из-за своих объемов. Такое заявление было сделано в эфире одного из выпусков реалити-шоу "Семейство Кардашьян". По словам модели, она проводит в зале много времени, чтобы уменьшить форму ягодиц.

Напомним, почти "холостячка" Ким Кардашьян с гордостью выпятила сочные объемы, облизав пальчики.

Как сообщала Politeka, что почти холостячка Ким Кардашьян в смелых позах показала свои загорелые "шарики".

Также Politeka писала, что почти "холостячка" Ким Кардашьян подразнила пляжными кадрами вместе с дочерью.