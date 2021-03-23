Київська модель Альона Омович показала вологе фото з басейну в новому купальнику

Як пише Politeka.net, гаряча Київська інста-діва Альона Омович зібрала мільйонну аудиторію в соцмережі Instagram завдяки своїми спекотними фотосесіям, перевтіленням і епатажним витівкам. Красуня зробила безліч пластичних операцій і косметичних процедур, так що тепер активно хвалиться переробленим тілом перед фоловерами в своєму мікроблозі.

Так, цього разу Альона показала, як ніжиться в басейні, підставивши сонечку пружні силіконові сідниці. Перед камерою модель з'явилася в хитромудрому чорному купальнику, який складається з тонких мотузочок. Її волосся зачесане на потилиці, а на обличчі легкий макіяж, вона млосно дивиться прямо в об'єктив, знімаючи себе сама.

У підписі до публікації Омович кокетливо написала:"час для релаксу". Фолловери тут же кинулися обговорювати знімок, засинаючи дівчину компліментами і жартами в коментарях до публікації. "Що за сідниці такі?", "Фантастична", "Вау", "красива", "Прекрасна Альона", "О боже, це прекрасно", - пишуть в коментарях до фотографії моделі.

Ми писали, що відома модель Олена Омович, яку називають українською Кардашьян, показала своє ідеальне ранок.

Як можна помітити на її особистих селфі, дівчина багато стежить за собою, любить хвалитися пікантними образами навіть в ліжку. І показує піжами з досить сміливих ракурсів.

Нагадаємо, Українська Кардашьян повеселилася на примірці, забувши про бюстгальтер.

Також Politeka писала, що українська Кардашьян без ліфчика перевершила всі очікування, розкривши халатик.

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян в прозорому костюмі задерла спідницю, показуючи білизну.