Відома модель Кортні Кардашьян показала себе в провокаційному образі

Як пише Politeka.net, Кортні Кардашьян є старшою сестричкою сімейства. Красуня стала всесвітньо відомою після участі в шоу "Сімейство Кардашьян". Модель зібрала понад 100 мільйонів фанатів в Instagram і постійно їх радує провокаційними знімками.

Цей раз не став винятком, адже Кортні в штанях і ТОПі буквально осідлала подружку, яка стояла на четвереньках. Красуня підняла руку вгору, повернувшись до камери обличчям для фото. На другому фото дівчата вже сиділи разом на підлозі, схрестивши ноги.

Фанати поставили майже 800 тисяч лайків і написали коментарі:

"Така чудова", "дуже хороша дружба", "дружина і кращий друг", "я люблю обійми, такі як у вас", "так краще", "чудова", "це дружнє нагадування про те, що не слід відмовлятися від своєї мрії", "Приголомшлива Кортні", "Краща з сестричок".

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Схудла модель своєю витівкою, напевно позбавила сну своїх справжніх шанувальників, яких у знаменитості 113 мільйонів чоловік.

Її знімок говорить лише про те, що у дівчини прекрасний настрій, і вона готова до нового дня в чудовому настрої.

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