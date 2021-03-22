Известная модель Кортни Кардашьян показала себя в провокационном образе

Как пишет Politeka.net, Кортни Кардашьян является старшей сестричкой семейства. Красотка стала всемирно известной после участия в шоу "Семейство Кардашьян". Модель собрала более 100 миллионов фанатов в Инстаграм и постоянно их радует провокационными снимками.

Этот раз не стал исключением, ведь Кортни в штанах и топе буквально оседлала подружку, которая стояла на четвереньках. Красотка подняла руку вверх, повернувшись к камере лицом для фото. На втором фото девушки уже сидели вместе на полу, скрестив ноги.

Фанаты поставили почти 800 тысяч лайков и написали комментарии:

"Такая великолепная", "Очень хорошая дружба", "Жена и лучший друг", "Я люблю объятия, такие как у вас", "Так лучше", "Великолепная", "Это дружеское напоминание о том, что не следует отказываться от своей мечты", "Оглушающая Кортни", "Лучшая из сестричек".

Мы писали, что известная американская модель Кортни Кардашьян ошарашила фото в маечке и поманила язычком.

Похудевшая модель своей выходкой, наверняка лишила сна своих истинных почитателей, которых у знаменитости 113 миллионов человек.

Ее снимок говорит лишь о том, что у девушки прекрасное настроение, и она готова к новому дню в чудесном расположении духа.

Напомним, Кортни Кардашьян в шелковом мини нагнулась вперед, позволяя заглянуть в декольте

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