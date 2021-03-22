Улюблениця публіки, пустотлива телеведуча Леся Нікітюк, з'явившись на шоу "Ліпсінк Батл", змусила заздрити українок

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Леся Нікітюк розмістила кадри бекстейджу, перед виходом на сцену в ролі всесвітньо відомої співачки Адель.

"Як вам Леся Аделівна та її нові форми?

Відео "як це було" в каруселі) чекаю коментів🥰 🤘", - написала знаменитість в коментарі до фото і відео.

У каруселі Леся розмістила відео перетворення, оснащення головною особливістю співачки Адель, її шикарним бюстом. Леся показала форми і як виглядає з великим бюстом, визнавши, що "вони важкі". Дівчина спробувала пострибати в топіку з "новим бюстом", оцінивши: "як же круто з такими!"

На фото Леся одягла синє плаття, в якому виступала на сцені, а локони поклала на плечі.

Багато українців позаздрили таким пишним формам, жартома або всерйоз, залишивши безліч коментарів під відео.

"Не впізнати, такі форми ...", "О мій бог тітка з 90😂 😂 😂 не, Лесічка, Великі с*сі тобі не личить😂 😍", "круть-груди🔥 😂", "Де можна замовити? 😮😂", "Дуже круто🔥 🔥❤️", "хочу собі такі ж😮 😍", "Бомба😍😍😍😍❤️❤️❤️", "хоч би день провести з Вами! Обожнюю Вас! Міс Позитив😍", "Леся ви і так красива, с * Сі, круті силіконові, але натур продукт краще!! І проблем менше! 🔥 🔥 🔥 ", "Леся, ви прекрасні у всіх образах круто!", "Не забувай вдягати...))", "Вам дуже личать такі форми, краса"," Як у Вєрки Сердючки", "Два бідони молока😂", "Та шоб у тебе таке виросло безкоштовно і ..., але великі груди тільки у добрих жінок😍", "Хто Вас так надув???😂 😂 😂 ",- не стримували шанувальники своїх емоцій.

Нагадаємо, Леся Нікітюк спародіювала співачку Адель, "залипсів" хіт Всесвітньої знаменитості "Hello".

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