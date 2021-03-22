Любимица публики, озорная телеведущая Леся Никитюк, появившись на шоу "Липсинк Батл", заставила завидовать украинок

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Леся Никитюк разместила кадры бекстейджа, перед выходом на сцену в роли всемирно известной певицы Адель.

"Как вам Леся Аделивна и ее новые форми😎?

Видео «Как это было» в карусель) ждус коментов🥰🤘🏻", - написала знаменитость в комментарии к фото и видео.

В карусели Леся разместила видео преображения, оснащение главной особенностью певицы Адель, ее шикарным бюстом. Леся показала формы и как выглядит с большим бюстом, признав, что "они тяжелые". Девушка попробовала попрыгать в топике с "новым бюстом", оценив: "Как же круто с такими!"

На фото Леся надела синее платье, в котором выступала на сцене, а локоны уложила на плечи.

Многие украинки позавидовали таким пышным формам, в шутки или всерьез, оставив множество комментариев под видео.

"Не узнать, такие формы...", "О мой бог тётя из 90😂😂😂 не, Лесичка, большие с*си тебе не к лицу 😂😍", "Круть-грудь🔥😂", "Де можна замовити? 😮😂", "Очень круто 🔥🔥❤️", "Хочу себе такие же 😮😍", "Бомба😍😍😍😍❤️❤️❤️", "Хоть бы день провести с Вами! Обожаю Вас! Мисс Позитив😍", "Леся Вы и так Красивая, С*си, Крутые силиконовые, но натур продукт Лучше!! И проблем меньше! 🔥🔥🔥", "Леся, Вы прекрасны во всех образах 🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😂 круто!", "Не забувай вдягати...))", "Вам дуже личать такi форми, краса", "Як у Верки Сердючки", "Два бидона молока 😂", "Та шоб у тебя такое выросло бесплатно и ..., но большая грудь только у добрых женщин😍", "Хто Вас так надув???😂😂😂", - не сдерживали поклонники своих эмоций.

Напомним, Леся Никитюк спародировала певицу Адель, "залипсив" хит всемирной знаменитости "Hello".

Напомним, что Лесю Никитюк после увеличения бюста сравнили с Памелой Андерсон и Сердючкой: "Это перебор"

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