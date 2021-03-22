Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, поділилася пікантними Селфі

Кілька років тому Гюль потрапила в студентський модний блог, потім стала отримувати пропозиції від агентств. Пізніше сім'я починаючої альтернативної моделі, що рекламує трендовий одяг, переїхала з Туреччини в США.

Тепер дівчина багато подорожує і часто навідується в рідну країну. Також Гюль любить показувати себе, причому робить це вона в самих різних образах, але не переходячи меж дозволеного. Вона не роздягається повністю перед камерами, не носить пікантні купальники і намагається в своєму стилі носити тільки образи в певному дизайні.

Особливо це стосується суконь і кофт з костюмами. Найчастіше, як можна помітити з Сторі Бахарі, використовує вона декольте, як головний «козир» Свого лука. Дівчина може розстебнути кофту або зробити акцент на вирізі, щоб показати бюст шостого розміру. Цього, як правило, достатньо, щоб отримати масу компліментів.

Також Бахарі в бордовому білизна з тонкої тканини залізла на край невеликої полиці, підкреслюючи тим самим стегна з потрібного ракурсу. Яскраві панчохи в тон білизни доповнили її образ.

"Застав мене відчути себе золотою", - написала під фото Гюль.

"Чудово❤; гаряча, чуттєва і спокуслива Красуня; дівчина, не роби цього зі мною🔥; чарівна чарівна краса; такий чудовий прекрасний колір; сумую за тобою, мила; ти така красива; Чисто сексуально 💯; гламурна красуня; Абсолютно чудово, моя улюблена ❤ 😘; ти найкраща 🔥 яка підступність; ось так багато шикарних жінок; Абсолютно чудова", - відповіли фанати.

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