Відома модель Наомі Кемпбелл продовжує виглядати розкішно в найсміливіших і зухвалих фотосесіях

Супермодель з самого початку своєї кар'єри могла вразити зовнішністю без вад і ідеальним почуттям стилю, який демонструвала поза подіумом. Щоб шкіра виглядала свіжою, а обличчя відпочившим, красуня систематично робить пілінг, користується антивіковими кремами, сироватками.

Саме завдяки догляду за шкірою з раннього віку, Наомі може і зараз похвалитися дуже моложавим видом. Як видно в ролику, представленому на фан-акаунті, Кемпбелл все так само струнка, яскрава і нестаріюча.

У ролику зірка постає в самих різних образах, які приміряла За останній час. Можна добре розглянути підкачану фігуру Наомі, яку вона не ховає під шарами одягу.

Целюліт смаглява красуня прибирає за допомогою кави. Чорна пантера в одному зі своїх інтерв'ю сказала, що ніколи не вдавалася до послуг пластичного хірурга, вона вважає за краще бути природною і боротися з віковими змінами шкіри обличчя і тіла самостійно. Найбільше Наомі любить займатися йогою і пілатесом. Важкі фізичні навантаження в спорті вона не сприймає, вважає це зайвою тратою часу.

Ще на одному фото Наомі позувала в парео, яке підв'язала на талії, і купальнику. Красуня стояла в пустелі і розважалася, поки вітер задував тоненький наряд. Кемпбелл це зовсім не бентежило, модель позувала в різних ракурсах, хвалячись ідеальною фігурою.

"Геніально, приголомшливо"," схоже на туркана", " Ебенова богиня!", "Королева всіх моделей", " Я не можу дочекатися, щоб побувати в Африці ... Хотів би я бути там з тобою !!", "Як приємно бачити, як ти граєшся в африканських дюнах .... Салют!", "Я думаю, для тебе просто неможливо не бути культовим".

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