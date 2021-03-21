Известная модель Наоми Кэмпбелл продолжает выглядеть роскошно в самых смелых и дерзких фотосессиях

Супермодель с самого начала своей карьеры могла поразить внешностью без изъянов и идеальным чувством стиля, который демонстрировала вне подиума. Чтобы кожа выглядела свежей, а лицо отдохнувшим, красавица систематически делает пиллинг, пользуется антивозрастными кремами, сыворотками.

Именно благодаря уходу за кожей с раннего возраста, Наоми может и сейчас похвастаться очень моложавым видом. Как видно в ролике, представленном на фан-аккаунте, Кэмпбелл все так же стройна, яркая и нестареющая.

В ролике звезда предстает в самых разных образах, которые примеряла за последнее время. Можно хорошо рассмотреть подкачанную фигуру Наоми, которую она не прячет под слоями одежды.

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Целлюлит смуглая красавица убирает с помощью кофе. Черная пантера в одном из своих интервью сказала, что никогда не прибегала к услугам пластического хирурга, она предпочитает быть естественной и бороться с возрастными изменениями кожи лица и тела самостоятельно. Больше всего Наоми любит заниматься йогой и пилатесом. Тяжелые физические нагрузки в спорте она не приемлет, считает это лишней тратой времени.

Еще на одном фото Наоми позировала в парео, которое подвязала на талии, и купальнике. Красотка стояла в пустыне и развлекалась, пока ветер задувал тоненький наряд. Кэмпбелл это совсем не смущало, модель позировала в разных ракурсах, хвастаясь идеальной фигурой.

"Гениально, потрясающе", "Похоже на туркана", "Эбеновая богиня!", "Королева всех моделей", "Я не могу дождаться, чтобы побывать в Африке ... Хотел бы я быть там с тобой !!", "Как приятно видеть, как ты резвишься в африканских дюнах .... Салют! Не надо стесняться", "Я думаю, для тебя просто невозможно не быть культовым".

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