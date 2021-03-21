Відома модель Хлої Кардашьян показала себе в новому образі, влаштував легку провокацію

На фото Хлої показала себе в бікіні з ниточок і джинсах, які не тільки розстебнула, але і трохи зняла. Дівчина звертала на кадрі обличчя, але погляд фанатів був прикутий до трусиків, які майже нічого не прикривали. Образ Кардашьян доповнила стильною прикрасою на шиї, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Хлоя !!!! Ти така дитинко !!!", "Джинсова тканина 90-х", "Господи, вона Малятко"," вона красива"," Боже, Ти виглядаєш чудово"," всі, хто це прочитає, будуть щасливі"," Приголомшлива"," Коко завжди вбиває"," цілі тіла досягнуті цією красунею"," Гаряча Матуся", " завжди приголомшливо!", "Ти така красива", "можу я отримати привіт від найкрасивішої жінки сучасності".

Ми писали, що Хлої Кардашьян нічим не поступається своїм знаменитим сестрам, її краса безсумнівно здатна будь-якого позбавити спокою.

Кількома знімками з торжества поділилася Хлоя Кардашьян. Вона вирішила показати своїм шанувальникам, який наряд вибрала для урочистого вечора. Хлоя буквально сяяла в цей вечір. На пишній фігурці зірки красувалося золоте плаття без бретелей і з глибоким вирізом, неприхованим повні груди.

Нагадаємо, Хлої Кардашьян прикувала погляди до ідеальних півкуль у прозорому вбранні

А ще Politeka писала, що Хлої Кардашьян в ниточках бікіні поманила заповітним трикутником

Також Politeka повідомляла, що Хлої Кардашьян упакувала соковитих "подружок" в тугий топік



