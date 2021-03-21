Известная модель Хлои Кардашьян показала себя в новом образе, устроил легкую провокацию

На фото Хлои показала себя в бикини из ниточек и джинсах, которые не только расстегнула, но и немного сняла. Девушка обращала на кадре лицо, но взгляд фанатов был прикован к трусикам, которые почти ничего не прикрывали. Образ Кардашьян дополнила стильным украшением на шее, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Хлоя !!!! Ты такая детка !!!", "Джинсовая ткань 90-х", "Господи, она малышка", "Она красивая", "Боже, ты выглядишь великолепно", "Все, кто это прочитает, будут счастливы", "Оглушающая", "Коко всегда убивает", "Цели тела достигнуты этой красоткой", "Горячая мамочка", "Всегда потрясающе!", "Ты такая красивая", "Могу я получить привет от самой красивой женщины современности".

Мы писали, что Хлои Кардашьян ничем не уступает своим знаменитым сестрам, ее красота несомненно способна любого лишить покоя.

Несколькими снимками из торжества поделилась Хлоя Кардашьян. Она решила показать своим поклонникам, какой наряд выбрала для торжественного вечера. Хлоя буквально сияла в этот вечер. На пышной фигурке звезды красовалось золотое платье без бретелек и с глубоким вырезом, нескрываемым полную грудь.

Напомним, Хлои Кардашьян приковала взгляды к идеальным полушариям в прозрачном наряде

А еще Politeka писала, что Хлои Кардашьян в ниточках бикини поманила заветным треугольником

Также Politeka сообщала, что Хлои Кардашьян упаковала сочных "подружек" в тугой топик



