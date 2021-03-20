Легендарна супермодель Наомі Кемпбелл, якій нещодавно виповнилося 50 років, влаштувала стильну зйомку в класичному костюмі

Легендарна супермодель намагається себе тримати в жорсткій формі, так як звикла бути скрізь на першому місці і віддавати свої позиції не планує. Останнім часом Наомі бере участь у більш стримані фотосесіях, ніж раніше.

У соціальній мережі Instagram на фан-акаунтах можна побачити найрізноманітніші фото, але кадри з Наомі, що позує в класичному одязі, вийшли найбільш привабливими. Вся справа в тому, що темна шкіра моделі ідеально контрастувала з білим костюмом, який вона одягла на оголене тіло.

Ідеальна і проста укладання, непримітний макіяж і прості, але дуже масивні аксесуари завершили цибулю Наомі. Позуючи на стільці в білих шипованих човниках на шпильці, розставивши при цьому ноги, модель у вальяжній позі виглядала досить зухвало.

Один з головних секретів красивої шкіри Наомі-це правильне зволоження.

«Я постійно зволожую шкіру, все моє тіло, і я регулярно використовую сироватки вологи для обличчя, тому що косметичні засоби і сильні зволожувачі закупорюють пори», – зізналася Кемпбелл раніше в одному з інтерв'ю.

Зірка дуже захоплена доглядом за собою, тому часто робить пілінг на основі натуральних інгредієнтів. Один з її улюблених рецептів включає кавові зерна.

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Як повідомляла Politeka, Наомі Кембелл у відвертому бікіні насмішила кадром з відомим політиком: "поруч з Бейонсе і...".

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