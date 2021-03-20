Легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл, которой недавно исполнилось 50 лет, устроила стильную съемку в классическом костюме

Легендарная супермодель старается себя держать в жесткой форме, так как привыкла быть везде на первом месте и отдавать свои позиции не планирует. В последнее время Наоми принимает участие в более сдержанные фотосессиях, чем раньше.

В социальной сети Инстаграм на фан-аккаунтах можно увидеть самые разные фото, но кадры с Наоми, позирующей в классической одежде, получились наиболее привлекательными. Все дело в том, что темная кожа модели идеально контрастировала с белым костюмом, который она надела на обнаженное тело.

Идеальная и простая укладка, неприметный макияж и простые, но очень массивные аксессуары завершили лук Наоми. Позируя на стуле в белых шипованных лодочках на шпильке, расставив при этом ноги, модель в вальяжной позе выглядела довольно дерзко, как заявляют фанаты обычно, "как дикая кошка".

Один из главных секретов красивой кожи Наоми – это правильное увлажнение.

«Я постоянно увлажняю кожу, все мое тело, и я регулярно использую сыворотки влаги для лица, потому что косметические средства и сильные увлажнители закупоривают поры», – призналась Кэмпбелл раньше в одном из интервью.

Звезда очень увлечена уходом за собой, поэтому часто делает пилинг на основе натуральных ингредиентов. Один из ее любимых рецептов включает кофейные зерна.

Напомним, что Наоми Кэмпбелл завлекла роскошными изгибами, не удержав парео на ветру: "Эбеновая богиня!".

Как сообщала Politeka, Наоми Кэмбелл в откровенном бикини насмешила кадром с известным политиком: "Рядом с Бейонсе и...".

Также сообщалось, что Наоми Кэмпбелл без одежды и стыда взбудоражила пикантными кадрами с Кейт Мосс: "Подиумные королевы".