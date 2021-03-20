Відома модель Емілі Ратаковски приголомшила фігурою після пологів у розкритій піжамі
Після народження дитини Ратаковскі ще жодного разу не показувала фігуру, присвячуючи свій час сім'ї і самій собі. І тільки сьогодні дівчина поділилася постом магазину, заради якого не тільки засвітилася вперше після пологів, але ще і розкрила піжаму, щоб показати тіло у всій красі.
Дівчина позувала без білизни і приспустила штани, щоб хвалитися стрункою фігурою. При цьому плоский живіт і досить великі груди шокували самих шанувальників Емілі.
Варто відзначити, крім домашнього догляду, Емілі також відвідує салони краси і практикує різні процедури. Її косметолог проводить з дівчиною курси ферментотерапії.
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І хоча модель одного разу зізналася, що їй дуже пощастило з метаболізмом, вона все-таки працює над тілом. При цьому у Емілі немає особистого тренера, і вона не так часто займається в залі.
"Це було записано до вагітності? що ?? !!! Мені потрібно знати; чорт, Емілі, хороша робота! Цілі🙌 👏; Як? У тебе тільки що народилася дитина! 🙄 ; Я маю на увазі, що ти виглядаєш так, ніби не народжувала!; А що так можна було? ...; Прошу вибачення, але де животик після вагітності? 😩 ✨ ; Виглядаєш приголомшливо; Ти така красива, Боже мій! У тебе тільки що народилася дитина! 😍 🔥 ; Вона виглядає вогненною🌸 💗».
Всесвітньо відома модель з привабливою зовнішністю нещодавно вперше стала матір'ю. Тепер Емілі рідко з'являється в Instagram і показує свої фото в звичному стилі. Вся увага Ратаковскі присвячена сім'ї. В цей же час користувачі мережі Instagram самі публікують кращі кадри знаменитості.
Наприклад, фото з Емілі, що позує в білому купальнику, вразило фанатів. Адже стрункості супермоделі на пляжі можна тільки позаздрити. Дівчина не тільки виглядала розкішно, але ще і дуже доглянуто.
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