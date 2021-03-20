Известная модель Эмили Ратаковски ошеломила фигурой после родов в распахнутой пижаме

После рождения ребенка Ратаковски еще ни разу не показывала фигуру, посвящая свое время семье и самой себе. И только сегодня девушка поделилась постом магазина, ради которого не только засветилась впервые после родов, но еще и распахнула пижаму, чтобы показать тело во всей красе.

Девушка позировала без белья и приспустила штаны, чтобы хвастнуть стройной фигурой. При этом плоский живот и довольно большая грудь повергли в шок самих поклонников Эмили.

Стоит отметить, кроме домашнего ухода, Эмили также посещает салоны красоты и практикует различные процедуры. Ее косметолог проводит с девушкой курсы ферментотерапии.

И хотя модель однажды призналась, что ей очень повезло с метаболизмом, она все-таки работает над телом. При этом у Эмили нет личного тренера, и она не так часто занимается в зале.

«Это было записано до беременности? что ?? !!! Мне нужно знать; черт возьми, Эмили, хорошая работа! Цели🙌👏; Как? У тебя только что родился ребенок! 🙄; Я имею в виду, что ты выглядишь так, будто не рожала!; А что так можно было? Обалдеть...; Прошу прощения, но где животик после беременности? 😩✨; Выглядишь потрясающе; Ты такая красивая, боже мой! У тебя только что родился ребенок! 😍🔥; Она выглядит огненной 🌸💗».

Всемирно известная модель с привлекательной внешностью недавно впервые стала матерью. Теперь Эмили редко появляется в Инстаграм и показывает свои фото в привычном стиле. Все внимание Ратаковски посвящено семье. В это же время пользователи сети Инстаграм сами публикуют лучшие кадры знаменитости.

К примеру, фото с Эмили, позирующей в белом купальнике, впечатлило фанатов. Ведь стройности супермодели на пляже можно только позавидовать. Девушка не только выглядела роскошно, но еще и очень ухожено.

Напомним, томная Ратаковски устроила сеанс соблазна, выставив пышный бюст крупным планом

А еще Politeka писала, что знойная Ратаковски сдавила упругое декольте руками и пронзила взглядом в самое сердце

Также Politeka сообщала, что обольстительная Эмили Ратаковски подрумянила "булочки" в крошечном купальнике