Співачка Санта Дімопулос порадувала шанувальників спекотним фото розкішного відпочинку на Мальдівах

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка, колишня солістка групи "ВІА Гра" і учасниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос часто радує шанувальників незвичайними фото і Відео зі свого життя на сторінці в Instagram. Нещодавно красуня вирушила відпочивати на розкішні Мальдівські острови, звідки показала спокусливе фото.

Як видно, на новому знімку Санта відображена на красивому білосніжному пляжі, вона стоїть під пальмою, а за її спиною видно океан. На прогулянку красуня вийшла в стильному червоному купальнику-бікіні, який ідеально підкреслив пружні форми і струнку фігуру зірки. Її волосся розпущене і покладене на одне плече, а на обличчі років макіяжу, співачка не дивиться в камеру.

У підписі до фотографії Дімопулос розповіла про мотивацію і свою ранкову зарядку. "Про мотивацію в цьому блозі сказано чимало, але я вважаю, що це тема, яка завжди ДО РЕЧІ. Мотивація - це не тільки про глобальні кроки і дії, це і про маленькі подвиги кожен день. І для мене такий мікро-подвиг, який трапляється щодня, - це ранкова зарядка. І лінь. І не хочеться. Але який заряд енергії після!",- розповіла артистка і додала у свій пост докладний опис вправ, які виконує сама.

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