Певица Санта Димопулос порадовала поклонников жарким фото роскошного отдыха на Мальдивах

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица, бывшая солистка группы "ВИА Гра" и участница "Танців з зірками" Санта Димопулос часто радует поклонников необычными фото и видео из своей жизни на странице в Instagram. Недавно красотка отправилась отдыхать на роскошные мальдивские острова, откуда показала соблазнительное фото.

Как видно, на новом снимке Санта запечатлена на красивом белоснежном пляже, она стоит под пальмой, а за ее спиной видно океан. На прогулку красотка вышла в стильном красном купальнике-бикини, который идеально подчеркнул упругие формы и стройную фигуру звезды. Ее волосы распущены и уложены на одно плечо, а на лице лет макияжа, певица не смотрит в камеру.

В подписи к фотографии Димопулос рассказала о мотивации и своей утренней зарядке. "Про мотивацию в этом блоге сказано немало, но я считаю, что это тема, которая всегда кстати. Мотивация – это не только о глобальных шагах и действиях, это и о маленьких подвигах каждый день. И для меня такой микро-подвиг, который случается ежедневно, – это утренняя зарядка. И лень. И не хочется. Но какой заряд энергии после!", - рассказала артистка и добавила в свой пост подробное описание упражнений, которые выполняет сама.

Напомним, Димопулос из "Танців з зірками" восхитила результатами тренировок в спортзале: "Идеально".

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