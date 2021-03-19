Легендарна супермодель Наомі Кемпбелл, якій нещодавно виповнилося 50 років, завжди виглядала спокусливо на зйомці

Модель, яку постійно називають "чорною пантерою", виглядає вельми розкішно навіть в незвичайних образах, які доводиться приміряти для фотосесій. Як видно на одному з фото, представленому на фан-акаунті, Наомі завжди знає, як привернути увагу.

Маленький купальник з принтом і масивними прикрасами перетворив Кемпбелл в справжню бунтарку-амазонку з втомлений поглядом. Позуючи між зйомками для бекстейдж-фото, модель все одно змогла підкреслити свою природну красу і струнку фігуру.

Один з головних секретів красивої шкіри Наомі-це правильне зволоження.

«Я постійно зволожую шкіру, все моє тіло, і я регулярно використовую сироватки вологи для обличчя, тому що косметичні засоби і сильні зволожувачі закупорюють пори», – зізналася Кемпбелл раніше в одному з інтерв'ю.

Зірка дуже захоплена доглядом за собою, тому часто робить пілінг на основі натуральних інгредієнтів. Один з її улюблених рецептів включає кавові зерна.

Також у себе в Instagram фатальна красуня опублікувала фото, на якому позувала в дуже короткій чорній сукні. Модель одягла чорні панчохи, які підкреслили її стрункі ніжки. Образ Чорної пантери доповнили прозорі рукавички. Волосся Наомі були розпущені, а на обличчі красувався яскравий макіяж.

"Як мої пантери?",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Шалено красива"« " міс тіло!", "Оуу. Я відчуваю наближення світанку" « "Наомі, будь ласка, покажи ніжки цілком», «оригінальна богиня», "гаряча королева", - пишуть користувачі Мережі.

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