Легендарная супермодель Наоми Кэмпбелл, которой недавно исполнилось 50 лет, всегда выглядела соблазнительно на съемке

Модель, которую постоянно называют «черной пантерой», выглядит весьма роскошно даже в необычных образах, которые приходится примерять для фотосессий. Как видно на одном из фото, представленном на фан-аккаунте, Наоми всегда знает, как привлечь внимание.

Маленький купальник с принтом и массивными украшениями превратил Кэмпбелл в настоящую бунтарку-амазонку с уставший взглядом. Позируя между съемками для бэкстейдж-фото, модель все равно смогла подчеркнуть свою естественную красоту и стройную фигуру.

Один из главных секретов красивой кожи Наоми – это правильное увлажнение.

«Я постоянно увлажняю кожу, все мое тело, и я регулярно использую сыворотки влаги для лица, потому что косметические средства и сильные увлажнители закупоривают поры», – призналась Кэмпбелл раньше в одном из интервью.

Звезда очень увлечена уходом за собой, поэтому часто делает пилинг на основе натуральных ингредиентов. Один из ее любимых рецептов включает кофейные зерна.

Также у себя в Инстаграм роковая красотка опубликовала фото, на котором позировала в очень коротком черном платье. Модель надела черные чулки, которые подчеркнули ее стройные ножки. Образ черной пантеры дополнили прозрачные перчатки. Волосы Наоми были распущены, а на лице красовался яркий макияж.

«Как мои Пантеры?», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Безумно красивая», «Мисс тело!», «Оуу. Дикое искушение. Я чувствую приближение рассвета», «Наоми, пожалуйста, покажи ножки целиком», «Оригинальная богиня», «Горячая королева», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Наоми Кэмпбелл завлекла роскошными изгибами, не удержав парео на ветру: "Эбеновая богиня!".

Как сообщала Politeka, Наоми Кэмбелл в откровенном бикини насмешила кадром с известным политиком: "Рядом с Бейонсе и...".

Также сообщалось, что Наоми Кэмпбелл без одежды и стыда взбудоражила пикантными кадрами с Кейт Мосс: "Подиумные королевы".