Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", залишилася в одній сорочці заради сміливого кадру

Модель з позитивною посмішкою і видатними формами прославилася відразу після того, як завела сторінку в Instagram. Навіть прості фото в купальниках не можуть залишити користувачів байдужими. Серед багатьох альтернативних моделей Роуз виділяється тим, що не робила пластики.

Більш того, в дитинстві Демі вважала свою фігуру ганьбою, адже була досить повною. І лише після того, як вона позбулася комплексів, модель відчула себе краще. Тепер, як видно на фото, Демі більш ніж задоволена своїми образами і виглядом.

В одній сорочці вона позувала на вулиці. Причому Роуз не стала навіть її застібати, навпаки-відкрила форми у всій красі і вип'ятила бюст шостого розміру з вигідного ракурсу:

"Сонячне світло з небес; Люблю тебе🍑; приємно, приємно, приємно; Ти виглядаєш приголомшливо красиво🔥; Любов; не страшно; я б хотів, щоб ти була моєю дівчиною; Ммм просто хотів тебе обійняти; красива жінка; Заспокойся 🙄; Ви так добре виглядаєте, мем; прекрасний знімок🔥».

Так як дівчина працює альтернативною моделлю, вона не обмежена рамками зростання, ваги і стилю. Тому Роуз з легкістю показує себе з різних ракурсів в купальниках і білизни і не боїться критики.

Дівчина більше не визнає дієти, тому свої форми вважає мало не благословенням і не збирається їх більше приховувати. Так, в незвичайному тонкому платті з різнокольоровим принтом вона підкреслила свої кращі сторони.

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