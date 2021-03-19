Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", осталась в одной рубашке ради смелого кадра

Модель с позитивной улыбкой и выдающимися формами прославилась сразу после того, как завела страницу в Инстаграм. Даже простые фото в купальниках не могут оставить пользователей равнодушными. Среди многих альтернативных моделей Роуз выделяется тем, что не делала пластики.

Более того, в детстве Деми считала свою фигуру позором, ведь была достаточно полной. И лишь после того, как она избавилась от комплексов, модель почувствовала себя лучше. Теперь, как видно на фото, Деми более чем довольна своими образами и видом.

В одной рубашке она позировала на улице. Причем Роуз не стала даже ее застегивать, наоборот – открыла формы во всей красе и выпятила бюст шестого размера с выгодного ракурса:

«Солнечный свет с небес; Люблю тебя🍑; Приятно, приятно, приятно; ты выглядишь потрясающе красиво🔥; Любовь; Не страшно; Я бы хотел, чтобы ты была моей девушкой; Ммм просто хотел тебя обнять; красивая женщина; Успокойся 🙄 осмелела девочка; Вы так хорошо выглядите, мэм; Прекрасный снимок🔥».

Так как девушка работает альтернативной моделью, она не ограничена рамками роста, веса и стиля. Поэтому Роуз с легкостью показывает себя с разных ракурсов в купальниках и белья и не боится критики.

Девушка больше не признает диеты, поэтому свои формы считает чуть ли не благословлением и не собирается их больше скрывать. Так, в необычном тонком платье с разноцветным принтом она подчеркнула свои лучшие стороны.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике