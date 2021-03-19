Українська модель плюс-сайз Міла Кузнєцова порадувала шанувальників пікантними кадрами
Як передає Politeka.net, щаслива володарка форм 15-го розміру опублікувала свіже відео в своєму TikTok, на якому постала за любопвтним заняттям у ванній кімнаті (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).
Так, Міла потанцювала перед камерою, ледве вмістившись в кадр з настільки пишною красою. На дівчині була маєчка гірчичного відтінку з ланцюгами на лямках. Блондинка розтягнула тканину до межі, заграючи з публікою - здавалося, що ось-ось ці славні "близнючки" випадуть з підгулявшого декольте.
Користувачі кинулися коментувати побачене. Багато хто не на жарт переживає, чи не болить, випадком, у красуні спина від такої ноші:
"Як же ти прекрасна"; "я балдію"; "Радіація, мать її мать"; "А вони можуть переважити, якщо перегнутися через перила?"; "Це не твоя заслуга, а тата з мамою. Пишатися треба в першу чергу їм"; "дівчина, а ви все гарнішаєте та гарнішаєте"; "на Анну Семенович схожі"; "Пампушка, як же обожнюю тебе"; "Спина не болить?"; "Які смаколики!"; "Близнюки відмінно виглядають"; "де таких роблять".
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Раніше ми розповідали, Кузнєцова викликала фурор прогулянкою по Києву. На фото Міла позувала в чорній сукні з візерунками, а образ доповнила стильними окулярами, обручем з вушками і маленьким поясом на талії. Дівчина позувала на мосту, хвалячись розміром декольте, яке дійсно вражає.
"Вчора була зима, а вже сьогодні весна щосили!!! Бажаю багато хороших і сонячних днів попереду! Посміхнися, адже ти унікальний!!!", - підписала знімок зірка.
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