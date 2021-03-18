Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, яка знаходиться в стадії розлучення з чоловіком Каньє Вестом, показала об'єми в мокрому купальнику

Зірка стала кумиром мільйонів, демонструючи пишну красу, пише Politeka.net. Кім без сорому показує вигини в жарких образах, а користувачі мережі із захопленням їх згадують.

В одній з фан-груп Кардашьян з'явилося фото, на якому модель демонструвала форми в білому, напівпрозорому купальнику.

Кім лягла у ванну наповнену водою. Крізь тканину проглядалися найпікантніші деталі. Крім того, купальник оголив тонку талію.

Красуня прибрала волосся назад, які були мокрими від води. Губи моделі були червоними, а макіяж очей заворожував не менше.

Довгі червоні нігті під колір помади стали відмінним завершенням настільки спокусливого образу.

Публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"😍 Красива 😍", " вона найкрасивіша жінка в світі 😍", така се**уальна і гарна ❤️❤️❤️❤️ », "це прекрасно", "Ти мій рай", - написали користувачі Мережі.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян минулого місяця подала на розлучення з репером Каньє Вестом. Пара уклала шлюбний контракт, що значно спростить розділ їх майна, вартість якого оцінюється у 2,1 млрд дол.

Відомо, що зараз пара виховує чотирьох дітей. Двох молодших народила сурогатна мати, адже Кім заборонили народжувати лікарі.

Нагадаємо, томна Кім Кардашьян в гладенькому костюмі витончено присіла навпочіпки.

Як повідомляла Politeka, пишногруда Кім Кардашьян попустувала на природі, обтягнувши свої принади "невидимою" тканиною.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян зі спекотною сестричкою Кортні вразили апетитними видами в бікіні.