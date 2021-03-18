Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, которая находится в стадии развода с мужем Канье Уэстом, показала объемы в мокром купальнике

Звезда стала кумиром миллионов, демонстрируя пышную красоту, пишет Politeka.net. Ким без стеснения показывает изгибы в жарких образах, а пользователи сети с восхищением их вспоминают.

В одной из фан-групп Кардашьян появилось фото, на котором модель демонстрировала формы в белом, полупрозрачном купальнике.

Ким легла в ванну наполненную водой. Сквозь ткань проглядывались самые пикантные детали. Кроме того, купальник оголил тонкую талию.

Красотка убрала волосы назад, которые были мокрыми от воды. Губы модели были красными, а макияж глаз завораживал не меньше.

Длинные красные ногти под цвет помады стали отличным завершением столь искусительного образа.

Публикация собрала сотни лайков и много комментариев.

«😍 Красивая 😍», «Она самая красивая женщина в мире 😍», Такая се**уальная и красивая ❤️❤️❤️❤️ », "Это прекрасно", "Ты - мой рай", - написали пользователи сети.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян в прошлом месяце подала на развод с рэпером Канье Уэстом. Пара заключила брачный контракт, что значительно упростит раздел их имущества, стоимость которого оценивается в 2,1 млрд долл.

Известно, что сейчас пара воспитывает четверых детей. Двоих младших родила суррогатная мать, ведь Ким запретили рожать врачи.

Напомним, томная Ким Кардашьян в гладеньком костюме изящно присела на корточки.

Как сообщала Politeka, пышногрудая Ким Кардашьян порезвилась на природе, обтянув свои прелести «невидимой» тканью.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян со знойной сестричкой Кортни впечатлили аппетитными видами в бикини.