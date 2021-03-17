Популярна модель, бізнес-вумен і блогер, Кім Кардашьян, зачарувала шанувальників ніжним вбранням, обтягнув її апетитні форми

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram популярна всесвітньо відома модель Кім Кардашьян, яка знаходиться в стадії розлучення з чоловіком Каньє Вестом, показала спокуситедлбьние кадри.

На фото Кім сидить на дивані в світло-салатовому платті, яке щільно обтягнуло її фігуру, підкресливши соковиті апетитні вигини моделі.

Модель розмістила два фото на одному вона склала губки бантиком, поцілувавши своїх шанувальників. Кім написала:"Не турбувати, плиз".

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Всього лише за годину фото набрало мільйони лайків, а колонка коментарів наповнилася флюїдами любові, обожнювання і захоплення.

"Чудова дитина", "Королева❤️", "Кім робить мене щасливим 🥰", "Люблю тебе, Кім"," Вау-Ау", "ти гарна, Кіммм", "О привіт", " для мене Ти королева!", "Гаряча!", "Супер красива ❤️", " Королева!!!",- написали фанати.

Нещодавно на фан-сторінці Кім з'явилося яскраве фото, де Кім позувала в топіку з відвертим декольте, з якого мало не вистрибував бюст без білизни. Пишні груди заворожувала погляд і здавалася просто бездоганною.

Також Кардашьян одягла міні-спідничку, обтягнула її струнку талію і пишні стегна, частково завдяки яким вона прославилася.

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