Популярная модель, бизнес-вумен и блогер, Ким Кардашьян, очаровала поклонников нежным нарядом, обтянувшем ее аппетитные формы

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм популярная всемирно известная модель Ким Кардашьян, которая находится в стадии развода с мужем Канье Уэстом, показала соблазнитедлбьные кадры.

На фото Ким сидит на диване в светло-салатовом платье, которое плотно обтянуло ее фигуру, подчеркнув сочные аппетитные изгибы модели.

Модель разместила два фото на одном она сложила губки бантиком, поцеловав своих поклонников. Ким написала: "Не беспокоить, плиз".

Сочная фигура Ким уже на протяжение многих лет дарит поклонникам женской красоты

Всего лишь за час фото набрало миллионы лайков, а колонка комментариев наполнилась флюидами любви, обожания и восхищения.

"Великолепная детка", "Королева❤️", "Ким делает меня счастливым 🥰", "Люблю тебя, Ким", "Вау-ау", "Ты хорошо выглядишь, Киммм", "о привет", "Для меня ты королева!", "Горячая!", "Супер красивая ❤️", "Королева!!!", - написали фанаты.

Недавно на фан-странице Ким появилось яркое фото, где Ким позировала в топике с откровенным декольте, из которого чуть ли не выпрыгивал бюст без белья. Пышная грудь завораживала взгляд и казалась просто безупречной.

Также Кардашьян надела мини-юбочку, обтянувшую ее стройную талию и пышные бедра, отчасти благодаря которым она прославилась.

Напомним, что Ким Кардашьян натянула трусики выше бедер, дав насладиться сочными видами: "Ты мой огонь"

Как сообщала Politeka, юная Ким Кардашьян впечатлила аппетитными "полушариями", выпрыгивающими из лифа: "Горячо"

Также Politeka писала, что бесстыжая Кардашьян распахнула халатик на глазах миллионов, сверкнув упругими изгибами: "невозможно насмотреться"