Відома співачка Надя Мейхер, колишня солістка групи "ВІА Гра" і учасниця "Танців з зірками", показала себе в гарячому образі

На фото Надя здалася в шикарній сукні з великим декольте. Волосся красуня залишила розпущеним, дозволивши їм закрити обличчя. Мейхер задерла одну ніжку, дозволивши відкрити красу в розрізі, і хвалячись розкішними ніжками в босоніжках. Кадр вийшов дуже розкішним і пікантним, адже співачка позувала в вінтажній кімнаті. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Найчуттєвіша, найкрасивіша, сама жіночна... Ти і є танго, нехай і кажуть, що воно істерично! Але ти жінка з величезної літери... Ти неймовірна"," неймовірна", " нереальна Красуня і талант у всьому!!!", "Яка гарна Надія і яка дивна Музичка"," Грановська виділяє спокусу"," рівних надії явно немає", " красуня! Обожнюю вас і вашу творчість!!!!", "Чоловік не ревнує?", "баронеса".

Ми писали, що відома українська співачка і актриса Надія Мейхер порадувала фанів розкішним виконанням світової класики.

Нещодавно 38-річна співачка опублікувала в соцмережі відео, в якому виконує світовий хіт, авторства французького шансоньє Шарля Азнавура "Вічна любов" в оригіналі, французькою мовою.

Нагадаємо, фігуриста екс-ВІА Гра Мейхер в розрізі до стегна і прозорому декольте показала максимум форм

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