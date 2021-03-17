Известная певица Надя Мейхер, бывшая солистка группы "ВИА Гра" и участница "Танцев со звездами", показала себя в горячем образе

На фото Надя показалась в шикарном платье с большим декольте. Волосы красотка оставила распущенными, позволив им закрыть лицо. Мейхер задрала одну ножку, позволив открыть красоту в разрезе, и хвастаясь роскошными ножками в босоножках. Кадр получился очень роскошным и пикантным, ведь певица позировала в винтажной комнате. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Самая чувственная, самая красивая, самая женственная... Ты и есть танго, пусть и говорят, что оно истерично! Но ты Женщина с огромной буквы... Ты невероятная", "Невероятная", "Нереальная красотка и талант во всем!!!", "Какая красивая Надежда и какая странная музычка", "Грановская источает соблазн", "Равных Надежде явно нет", "Красавица! Обожаю вас и ваше творчество!!!!", "Муж не ревнует?", "Баронеса"

Мы писали, что известная украинская певица и актриса Надежда Мейхер порадовала фанов роскошным исполнением мировой классики.

Недавно 38-летняя певица опубликовала в соцсети видео, в котором исполняет мировой хит, авторства французского шансонье Шарля Азнавура "Вечная любовь" в оригинале, на французском языке.

Напомним, фигуристая экс-ВИА Гра Мейхер в разрезе до бедра и прозрачном декольте показала максимум форм

А еще Politeka писала, что фигуристая экс-ВИА Гра Мейхер заворожила красотой в образе роковой брюнетки

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