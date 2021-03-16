Співачка Настя Каменських розбурхала публіку одночасно пристрасним і брутальним образом

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, якими заінтригувала.

Так, кучерева брюнетка позувала в шкіряному вбранні: на ній був чорний топік на ґудзиках і з довгими рукавами, розкритий настільки, що можна розгледіти пишну "гідність" Насті, а також вона була у штанях з високою посадкою.

Каменських кокетливо зав'язала мотузочки на талії (частина топіка), звернувшись до шанувальників англійською мовою. Дівчина в кінці порадувала всіх повітряним поцілунком.

"Трилер", - підписала кадр зірка.

Раніше ми розповідали, як Каменських спантеличила сімейними кадрами на Масляну, з'явившись перед камерою без штанів.

Так, її чоловік репер Потап зняв застілля зі співачкою і її мамою, розбурхавши апетит шанувальників різними стравами.

"Приїхав додому до коханої дружини і до тещі, яка приготувала млинці. Ура! З Масляною!", - оголосив на кадрах Потап.

Потім Настя показала, як проводить вечір вдома. Чи то ракурс був таким, чи то зірка дійсно позувала в одному худі, однак, дівчина на фото широко розставила ніжки, при цьому ніяких шортиків або подібного на ній не спостерігалося.

Нагадаємо, Потап залишив Каменських одну і рвонув з України з підрослим сином: "пощастило з татом!".

Як повідомляла Politeka, Каменських вразила безглуздим виглядом в толстовці і з туфлею біля самого вуха: "робить вона, соромно нам".

Також Politeka писала, що втомлена Каменських після від'їзду Потапа одягла балахон і несподівано позеленіла: "що з нею?".