Певица Настя Каменских взбудоражила публику одновременно страстным и брутальным образом

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, которыми заинтриговала.

Так, кучеревая брюнетка позировала в кожаном наряде: на ней был черный топик на пуговицах и с длинными рукавами, распахнутый настолько, что можно разглядеть пышное "достоинство" Насти, а также она была в штанах с высокой посадкой.

Каменских кокетливо завязала веревочки на талии (часть топика), обратившись к поклонникам на английском языке. Девушка в конце порадовала всех воздушным поцелуем.

"Триллер", - подписала кадр звезда.

Раннее мы рассказывали, как Каменских озадачила семейными кадрами на Масленицу, появившись перед камерой без штанов.

Так, ее супруг рэпер Потап заснял застолье с певицей и ее мамой, возбудив аппетит поклонников различными яствами.

«Приехал домой к любимой жене и к теще, которая приготовила блины. Ура! С Масленницей!», - объявил на кадрах Потап.

Затем Настя показала, как проводит вечер дома. То ли ракурс был таким, то ли звезда действительно позировала в одном худи, однако, девушка на фото широко расставила ножки, при этом никаких шортиков или подобного на ней не наблюдалось.

Напомним, Потап оставил Каменских одну и рванул из Украины с подросшим сыном: "Повезло с папаней!".

Как сообщала Politeka, Каменских поразила нелепым видом в толстовке и с туфлей у самого уха: "Делает она, стыдно нам".

Также Politeka писала, что уставшая Каменских после отъезда Потапа надела балахон и неожиданно позеленела: "что с ней?".