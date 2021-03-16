Відома модель Емілі Ратаковски показала себе в цікавим образі, захопивши фанатів

На фото дівчина позувала в наряді в горошок, який вирішила залишити розкритим. Образ Емілі доповнила аналогічними трусиками, а ось ліфа на моделі не виявилося. У руці Ратаковскі тримала собаку, а волосся залишила розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

На другому фото Емілі вже гуляла в жовтій сукні, а образ доповнила кросівками і стильними окулярами. Дівчина тримала охолоджуючий напій в руках, а на повідку вела собаку.

Фанати поставили кадрам десятки лайків і не писали Коментарі, але зазвичай красуня не залишається без компліментів:"Занадто солодка", "чистий вогонь", "Форма життя", "Бог - це жінка", " Доброго ранку. Любов", " Добре, тепер вона стає дійсно дикою. Дотепність", " ти точно красива, але я думаю, це вже занадто, чи не так?", "Вражаюче", "Омг так жарко", "пекуча бейба".

Ми писали, що знаменита супермодель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі, завжди виглядала дуже струнко.

Так, пікантний кадр, на якому Емілі позувала в одній білизні і тонкій майці вийшов досить зайвим, адже на фото зірка не приховувала себе справжню.

Нагадаємо, томна Ратаковскі влаштувала сеанс спокуси, виставивши пишний бюст крупним планом

А ще Politeka писала, що спекотна Ратаковскі здавила пружне декольте руками і пронизала поглядом в саме серце

Також Politeka повідомляла, що спокуслива Емілі Ратаковскі підрум'янила "булочки" в крихітному купальнику



