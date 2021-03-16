Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в интересным образе, восхитив фанатов
На фото девушка позировала в наряде в горошек, который решила оставить раскрытым. Образ Эмили дополнила аналогичными трусиками, а вот лифа на модели не оказалось. В руке Ратаковски держала собаку, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.
На втором фото Эмили уже гуляла в желтом платье, а образ дополнила кроссовками и стильными очками. Девушка держала охлаждающий напиток в руках, а на поводке вела собаку.
Фанаты поставили кадрам десятки лайков и не писали комментарии, но обычно красотка не остается без комплиментов:
"Слишком сладкая", "Чистый огонь", "Форма жизни", "Бог - это женщина", "Доброе утро. Любовь", "Хорошо, теперь она становится действительно дикой. Остроумие", "Ты точно красива, но я думаю, это уж слишком, не так ли?", "Поразительно", "Омг так жарко", "Обжигающая бейба".
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Мы писали, что знаменитая супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски, всегда выглядела очень стройно.
Так, пикантный кадр, на котором Эмили позировала в одном белье и тонкой майке получился достаточно лишним, ведь на фото звезда не скрывала себя настоящую.
Напомним, томная Ратаковски устроила сеанс соблазна, выставив пышный бюст крупным планом
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