Известная модель Эмили Ратаковски показала себя в интересным образе, восхитив фанатов

На фото девушка позировала в наряде в горошек, который решила оставить раскрытым. Образ Эмили дополнила аналогичными трусиками, а вот лифа на модели не оказалось. В руке Ратаковски держала собаку, а волосы оставила распущенными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

На втором фото Эмили уже гуляла в желтом платье, а образ дополнила кроссовками и стильными очками. Девушка держала охлаждающий напиток в руках, а на поводке вела собаку.

Фанаты поставили кадрам десятки лайков и не писали комментарии, но обычно красотка не остается без комплиментов:"Слишком сладкая", "Чистый огонь", "Форма жизни", "Бог - это женщина", "Доброе утро. Любовь", "Хорошо, теперь она становится действительно дикой. Остроумие", "Ты точно красива, но я думаю, это уж слишком, не так ли?", "Поразительно", "Омг так жарко", "Обжигающая бейба".

Мы писали, что знаменитая супермодель и начинающая актриса Эмили Ратаковски, всегда выглядела очень стройно.

Так, пикантный кадр, на котором Эмили позировала в одном белье и тонкой майке получился достаточно лишним, ведь на фото звезда не скрывала себя настоящую.

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