Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, показала себе в гарячому образі

На фото Омович здалася з рушником на голові і халаті, який зняла, залишивши його на одній руці. Дівчина дивилася в телефон, знімаючи себе в дзеркало. Олена показала себе топлес, частково засвітивши бюст, який трохи прикрила рукою, що не завадило кадру стати дуже гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ви робите нижню третину або кути від природи такі?", "Як красиво, красуня", "який шикарний вигляд", "Рот більше не може закрити, більше ін'єкцій і силікону більше", "красива з ніжним поглядом і медовими губами", "ці губи повинні добре працювати", "приголомшливе фото дійсно супер, вдалого понеділка і відмінного тижня", "Красива дівчина", "який у тебе розмір бару", " Ой, це красиво !!".

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Дівчина приміряла білий костюм, більше нагадує спортивну білизну. Акуратний ліф з натуральної тканини підкреслив бюст шостого розміру з вигідного боку, а велосипедки з незвичайним дизайном показали худі ноги дівчини, роблячи акцент ще й на стрункій талії.

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