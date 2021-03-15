Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, продемонструвала округлі форми

Брюнетка обожнює показувати пишні об'єми, завдяки яким прославилася в мережі, пише Politeka.net. Цього разу модель постала в костюмі, завдяки якому оголилися спокусливі деталі.

Модель ледве втримала пишні форми в крихітному топіку, який спав з її плечей. Відверте декольте притягувало погляд, адже з нього виставився пишний бюст стегон.

Смужки тканини обтягнули тонку талію, а оголений животик зробив образ ще пікантніше.

Також модель одягла обтягуючу спідничку, яка натягнулася на стегнах, а довгий розріз на тканині був занадто нескромним, тому з нього виставилося оголене тіло.

Зірка зробила макіяж з акцентом на пишні вії і пухкі губи. Вона дивилася в камеру, її погляд, здавалося, може розтопити лід.

За кілька годин пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Вау 💖 💖 🐯 так здорово ❕ ❕ 🤩 ідеальна!", "Така чудова ❤️❤️🔥 😍", » чудова«, "така красива і гаряча«, " прекрасна. дівчина у моді🔥 🔥 🔥", "вогонь", "вау❤️»️❤️«," Привіт, Бебі», « мила❤️», « ти просто досконалість. ", "З білим днем" « " красиві губи! ", "Чудово❤️❤️❤️🔥🔥🔥 »,« так жарко", " Гламур !!", "Люблю 💘 тебе, моя міс", " неймовірна і просто ідеальна, чарівна Гуль 😽", - написали користувачі мережі.

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