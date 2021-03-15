Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, продемонстрировала округлые формы

Брюнетка обожает показывать пышные объемы, благодаря которым прославилась в сети, пишет Politeka.net. В этот раз модель предстала в костюме, благодаря которому оголились соблазнительные детали.

Модель еле удержала пышные формы в крохотном топике, который спал с ее плеч. Откровенное декольте притягивало взгляд, ведь из него выставился пышный бюст бед белья.

Полосочки ткани обтянули тонкую талию, а оголенный животик сделал образ еще пикантнее.

Также модель надела обтягивающую юбочку, которая натянулась на бедрах, а длинный разрез на ткани был слишком нескромным, поэтому из него выставилось обнаженное тело.

Звезда сделала макияж с акцентом на пышные ресницы и пухлые губы. Она смотрела в камеру, ее взгляд, казалось, может растопить лед.

За несколько часов пост собрал более 6000 лайков и много комментариев.

«Вау 💖💖🐯 Так здорово ❕❕🤩 Идеальна!», «Такая великолепная ❤️❤️🔥😍», «Великолепная», «Такая красивая и горячая», «Прекрасная. девушка всегда в моде 🔥🔥🔥 »,« Огонь🔥🔥🔥🔥" ,« Вау ❤️❤️❤️ »,« Привет, беби »,« Милая ❤️ »,« Ты просто совершенство. »,« С белым днем »,« Красивые губы! »,« Великолепно❤️❤️❤️🔥🔥🔥 »,« Так жарко », «Гламур !!», «Люблю 💘 Тебя, моя мисс», «Невероятная и просто идеальная, очаровательная Гуль 😽", - написали пользователи сети.

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