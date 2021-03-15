Відома українська співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", показала свою ідеальну пластику

На кадрах красуня позувала в білому топі, штанях і кросівках. Санта спочатку танцювала під музику, а після цього застигла на носочках, вигнувши спинку назад і потягнувши руку. У цей момент Дімопулос зробила стоп-кадр і зробила знімок чорно-білим. Розтяжка у дівчини виявилася на висоті, що неможливо не помітити, хочеться тільки додати, що крутіше тільки Майкл Джексон. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку без компліментів не залишають:

"Чарівна", "красива леді", "дуже круто", "неймовірна красуня", "Ну прямо дуже", "елегантність зашкалює", "ідеальна", "чудова", "як завжди просто карколомна і чарівно красива", "чарівні", " краще за всіх...Санта-у тебе особлива аура...", "Жінка-вогонь і любов", "бездоганна і жіночна, як завжди".

Ми писали, що українська співачка Санта Дімопулос підкорила пристрасним образом.

У кадрі Санта закинула руки за голову, повернувшись до фотографа, обдарувавши глядача пристрасним поглядом.

Санта одягнена в концертний костюм з паєтками, який додає іскри образу.

Нагадаємо, Дімопулос з "Танців з зірками" полонила вологими вигинами, піддавшись пристрасті на пляжі

А ще Politeka писала, що Дімопулос з "Танців з зірками" показала ідеальний животик на заздрість всім дівчатам

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