Відома модель Кайлі Дженнер похвалилася фігурою разом з сестрою-Кортні Кардашьян

Відома модель, підприємниця і одна із знаменитих сестер Кардашьян – Кайлі звикла бути в центрі уваги. Незважаючи на різницю у віці з сестрами, дівчина підтримує дружні стосунки і досить часто знімається з ними в спільних фотосесіях.

В Instagram не так давно з'явився один зі сміливих кадрів Кортні і Кайлі, які вирішили показати фігури перед дзеркалом у ванній. Для ідеального кадру сестри розстебнули свої білі сорочки і частково показали бюст.

Так як обидві брюнетки дуже схожі, вони зробили трохи різні пози і повернулися ближче один до одного:

«Це ті кліпси 😂; яка чеснота; ви як лиходійки, таке спокушання; Кортні, будь ласка, видаліть 😢; приголомшливі сестри 💞; Вії🔥; руки на правильних місцях; Дивна картина; Енергія 💙🕯🧿 предки благословенні 🔥; наймолодший + старший = кращий вид✨😍; кому-то потрібно стримати і загасити «цей маленький вогонь». 🪂 ☹ ️ ; Кортні так схожа на свою маму тут, правда, як матуся».

Примітно, що захоплення Кайлі експериментами не залишається без уваги, навіть коли Кайлі робить це лише на день або два. Так як вона любить парі, найчастіше зірка вибирає довгі локони, яскравого відтінку: від світло-рожевого до небесно-блакитного і навіть отруйно-зеленого. Але завжди при цьому вона повертається до свого натурального темно-каштанового відтінку.

На фан-акаунті захопилися одним з найбільш пам'ятних перетворень зірки.

Нагадавши, Кайлі Дженнер полонила спокусливим чином, примірявши сукню з розрізами

А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер приміряла тісну білизну і спокусила напористим поглядом

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер обпекла своїм "полум'ям" в леопардових ботфортах