Знаменита модель Емілі Ратаковскі виглядала зовсім інакше до вагітності

Сама супермодель все рідше дає про себе знати в соціальних мережах і лише періодично показує себе вже з дійсно великим животом. Щоб не привертати увагу до себе, Емілі вважає за краще згадувати, якою була до положення і часто публікує фото, зроблені кілька місяців тому.

Не були винятком і фанати знаменитості, які вирішили поділитися пляжними фото із зіркою. Позуючи біля океану, Ратаковскі в черговий раз хвалилася п'ятою точкою, якою так пишається. Як відомо, при худій фігурі Емілі може похвалитися досить великими сідницями і бюстом.

Через ідеально окреслені лінії модель навіть підозрювали в пластиці, а також звинувачували в пластиці губ, хоча на дитячих фото знаменитість виглядає також, як і раніше. У синьому Бікіні на тонких зав'язках модель підкреслила головні достоїнства. А відсутність макіяжу і укладок зробили її більш ніжною.

До цього супермодель, що знаходиться на останніх термінах вагітності, вийшла на прогулянку в літніх босоніжках і напівпрозорому костюмі. Новими фото з прогулянки дівчина поділилася в Instagram.

"Мила, ти світишся; ідеально!; Красиво 😍; я після пізнього перекусу; Омг, ти вагітна?; Таааак схвильована; мій Бог; Це безумство 😭 вже по швах тріщить, боже😍; я бачила, як ви з чоловіком гуляєте по околицях, і ніхто з вас не носить маски! Чому?; Ти належиш вулицям @emrata 😄; ваші ноги замерзнуть там; Богиня родючості шик; Ти виглядаєш чудово, та й так легко".

Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

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