Знаменитая модель Эмили Ратаковски выглядела совсем иначе до беременности

Сама супермодель все реже дает о себе знать в социальных сетях и лишь периодически показывает себя уже с действительно большим животом. Чтобы не привлекать внимание к себе, Эмили предпочитает вспоминать, какой была до положения и часто публикует фото, сделанные несколько месяцев назад.

Не были исключением и фанаты знаменитости, которые решили поделиться пляжными фото со звездой. Позируя у океана, Ратаковски в очередной раз хвастнула пятой точкой, которой так гордится. Как известно, при тощей фигуре Эмили может похвастаться довольно крупными ягодицами и бюстом.

Из-за идеально очерченных линий модель даже подозревали в пластике, а также обвиняли в пластике губ, хотя на детских фото знаменитость выглядит также, как и ранее. В синем бикини на тонких завязках модель подчеркнула главные достоинства. А отсутствие макияжа и укладок сделали ее пляжный лук более нежным.

До этого супермодель, находящаяся на последних сроках беременности, вышла на прогулку в летних босоножках и полупрозрачном костюме. Новыми фото с прогулки девушка поделилась в Инстаграм.

«Милая, ты светишься; Идеально!; Красиво 😍 и горячо!; я после позднего перекуса; Омг, ты беременна?; Таааак взволнована; Мой Бог; это безумие 😭 уже по швам трещит, боже😍; Я видела, как вы с мужем гуляете по окрестностям, и никто из вас не носит маски! Почему?; Ты принадлежишь улицам @emrata 😄; Ваши ноги замерзнут там; Богиня плодородия шик; Ты выглядишь великолепно, да и так легко».

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

А еще Politeka писала, что Эмили Ратаковски устроила шальной отдых на яхте в черном бикини.

Также Politeka сообщала, что Эмили Ратаковски устроила жаркие шалости в модном мини-бикини