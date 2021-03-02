Модель білизни і купальників Анастасія Квітко, яку називають "російської Кардашьян", показала переваги фігури в модному образі

Популярна модель звикла до компліментів, тому більшість її фото досить сміливі і відкриті. Також дівчина не боїться критики і з легкістю її ігнорує, тому кількість шанувальників Анастасії стрімко зростає. На фан-акаунтах також з'являються різні зухвалі фото з дівчиною.

Так, наприклад, не давно на одній зі сторінок, присвячених Квітко, з'явився сміливий кадр – дівчина позувала в одному білому боді і розпустила довге світле волосся. Мокрі локони зірка вважала за краще підняти, показуючи себе у всій красі.

А ось тонка і напівпрозора тканина її одягу не приховала того факту, що Анастасія залишилася без ліфчика. Примітно, що дівчина не стала приховувати це, а навпаки постаралася виділити даний акцент, адже пишається шостим розміром бюста і великими стегнами.

Також Квітко сама показала, як позує, приймаючи різні пози, демонтруючи свої знамениті форми у всій красі. Користувачам мережі вона запропонувала вибрати найкраще з фото і написати про це в коментарях.

"Так жарко", "Ти виглядаєш приголомшливо на всіх трьох", " найбажаніша жінка на планеті😍", " найгарячіша жінка світу! Браво! ❤ ️ ❤ ️ 🔥 🔥 ; Ого, розмірчик👏 👏", " красивий ангел в білому❤", " блін ... ти все виставляєш напоказ", "Ось де ідеал".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні.

Як Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою " Кім " у відвертому купальнику.

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах.