Відома модель Кайлі Дженнер показала підтягнуті форми в салатовому костюмі і топі

Ставши популярною, Кайлі менше говорить про себе і розкриває свої секрети краси або догляду за шкірою. Причому разом з сестрами дівчина часто бере участь в різних спільних фотосесіях, щоб привернути увагу до своєї продукції. Якщо ж Кім робить білизну, то Кайлі - косметику, якою дуже пишається.

Сама дівчина завжди намагається відповідати марці: на публіці і навіть в невеликих особистих відео вона без макіяжу не з'являється. А її нарощені локони і схудла фігура виглядають бездоганно. Після випадку, коли Кайлі помітили без косметики і фотошопу, дівчина стала дуже обережною і уникає будь-яких незручних моментів.

Варто відзначити, що Дженнер вміє тримати себе в рука: після схуднення вона все ще тримає себе у формі і почала харчуватися за новим графіком, а також приступила до тренувань. Як видно на фото, навіть в простих шортах і ТОПі вона буде виглядати відмінно.

Як можна помітити, відома модель і підприємниця намагається привертати увагу завдяки стильним образам і яскравому макіяжу. На публіці модель не з'являється без повної "бойової" готовності, тому рідкісні фото Кайлі без макіяжу завжди дуже популярні.

На нових кадрах Дженнер у вільній рожевій сорочці і міні шортах зі шкіри вирішила зробити кілька фото прямо на парковці. Сонцезахисні окуляри і туфлі на шпильці ідеально доповнили її образ. Завдяки акценту на своїх ногах, Дженнер вдалося отримати сотні компліментів.

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