Известная модель Кайли Дженнер показала подтянутые формы в салатовом костюме и топе

Став популярной, Кайли меньше говорит о себе и раскрывает свои секреты красоты или ухода за кожей. Причем вместе с сестрами девушка часто принимает участие в различных совместных фотосессиях, чтобы привлечь внимание к своей продукции. Если же Ким делает белье, то Кайли – косметику, которой очень гордится.

Сама девушка всегда старается соответствовать марке: на публике и даже в небольших личных видео она без макияжа не появляется. А ее наращенные локоны и похудевшая фигура выглядят безупречно. После случая, когда Кайли заметили без косметики и фотошопа, девушка стала очень осторожной и избегает любых неловких моментов.

Стоит отметить, что Дженнер умеет держать себя в рука: после похудения она все еще держит себя в форме и начала питаться по новому графику, а также приступила к тренировкам. Как видно на фото, даже в простых шортах и топе она будет выглядеть отлично.

На новых кадрах также видно, что Дженнер в свободной розовой рубашке и мини шортах из кожи решила сделать несколько фото прямо на парковке.

«Какая дамочка, непревзойденная😍; Омггг красиво, не теряем хватку; нельзя оставлять так оставлять это, вот так; почему так прекрасно и просто сразу; Красиво, но не хватило горчинки; Кали не теряй хватку; Стильная как всегда; Моя любовь; Омг так хорошо ❤; молодые деньги на ножках; Так вдохновляюще; даааа королева🔥».

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