Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, похвалилася фігурою в світлому бікіні

Десять днів тому телезірка і підприємниця Кім Кардашьян подала на розлучення з американським хіп-хоп-артистом Каньє Вестом після семи років шлюбу. За нею, в разі виконання шлюбного контракту, залишиться безліч речей, вартістю в кілька мільйонів. Причому тепер завидна майбутня холостячка не збирається себе обмежувати і щосили розбурхує публіку.

Так, наприклад, кілька годин тому Кім вирішила поділитися двома сміливими фото з відпочинку. Так, модель блищала в модній кофті на тонких зав'язках блякло-білого відтінку і такого ж кольору Бікіні на зав'язках.

Свої довгі чорні локони модель залишила розпущеним, а образ доповнила стильними сонцезахисними окулярами в оригінальній оправі. Завдяки зав'язкам на талії і виділеній зоні декольте, Кім вдалося підкреслити відразу і свою фігуру і яскравий вигляд в цілому.

"Найкраще в житті-це не РЕЧІ; розкіш так і пре; яка красива жінка; ви неймовірно приваблива; навіть так добре, мені подобається; можна продовження? Ваш відпочинок прекрасний; мені здається, все виглядає більш ніж інтригуючим😍 🔥милий вигляд і прекрасна дама 😍 досить прекрасно; freaky; хто-небудь вільний ?? 😍 ; Симпатичний купальник".

До цього зірка вразила розмірами засмаглих грудей, в яку вп'ялися дві оксамитові лямки. Тонка тканина прикривала лише найінтимніше. Ракурс був цікавим, адже зірка нахилилася і змогла показати свої ідеальні пишні вії.

Архівне фото було оприлюднене в одній з фан-груп знаменитості і зібрало за кілька годин майже 800 лайків і багато коментарів. Користувачі Мережі писали в бік зірки масу компліментів.

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