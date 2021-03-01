Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, похвасталась фигурой в светлом бикини

Десять дней назад телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян подала на развод с американским хип-хоп-артистом Канье Уэстом после семи лет брака. За ней, в случае исполнения брачного контракта, останется множество вещей, стоимостью в несколько миллионов. Причем теперь завидная будущая холостячка не собирается себя ограничивать и вовсю будоражит публику.

Так, к примеру, несколько часов назад Ким решила поделиться двумя смелыми фото из отдыха. Так, модель блистала в модной кофте на тонких завязках блекло-белого оттенка и такого же цвета бикини на завязках.

Свои длинные черные локоны модель оставила распущенными, а образ дополнила стильными солнцезащитными очками в оригинальной оправе. Благодаря завязкам на талии и выделенной зоне декольте, Ким удалось подчеркнуть сразу и свою фигуру и яркий вид в целом.

«Лучшее в жизни - это не вещи; роскошь так и прет; какая красивая женщина; вы невероятно привлекательная; даже так хорошо, мне нравится; можно продолжение? Ваш отдых прекрасен; мне кажется, все выглядит более чем интригующим😍 смотрим на бедра🔥Милый вид и прекрасная дама 😍Довольно прекрасно; Freaky; Кто-нибудь свободен ?? 😍; Симпатичный купальник».

До этого звезда впечатлила размерами загорелой груди, в которую впились две бархатные лямки. Тонкая ткань прикрывала лишь самое интимное. Ракурс был интересным, ведь звезда наклонилась и смогла показать свои идеальные пышные ресницы.

Архивное фото было обнародовано в одной из фан-групп знаменитости и собрало за несколько часов почти 800 лайков и много комментариев. Пользователи сети писали в сторону звезды массу комплиментов.

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