Знаменита модель Емілі Ратаковскі в кофті з незвичайним декольте на заявзках вразила модним чином

Як відомо, дівчині давно приписують збільшення грудей. Причому плітки про це під час вагітності супермоделі тільки почали посилюватися, адже зовнішність дівчини помітно змінилася. Дійсно, при дивно стрункою і тонкою фігурі Емілі може похвалитися досить значним бюстом.

Однак пластики вона не робила, що помітно на публікаціях з фото на якому їй 14 років, і видно, що навіть в такому юному віці вона вже володіла великими грудьми. На фото Ратаковскі, що позує з сумочками, також видно: зірці є що показати і чим здивувати.

Тому вона не приховує своїх достоїнств і блищить ними з легкістю. У чорній кофті з довгим рукавом і глибоким декольте до пупка з зав'язками до самої шиї їй вдалося вразити ідеальною фігурою до вагітності, а також мінімалістичним і пікантним чином.

Не так давно сама Ратаковскм показала, як милується з чоловіком на сімейному знімку, заодно також засвітивши живіт. А але другому кадрі Емілі влаштувала фотосесію прямо у ванній в одній розкрито сорочці, показуючи живіт і доглядаючи за шкірою голови перед камерами.

Фанати відразу відповіли:

"Мужик, ти можеш допомогти мені знайти пульс? ❤ ; Дивно🌟 натурально і гаряче; чудово ❤️; Красиво. Чудово виглядає там Емілі👌; випадання волосся через 3-4 місяці після пологів-це, мабуть, явище; розумні слова солодкі такі. Як тільки дитина вийде на світ і ви припиніть годувати грудьми, волосся випаде!».

Нагадавши, Ратаковскі без білизни і сорому дала зазирнути собі під піджак.

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