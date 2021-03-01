Знаменитая модель Эмили Ратаковски в кофте с необычным декольте на заявзках впечатлила модным образом

Как известно, девушке давно приписывают увеличение груди. Причем сплетни об этом во время беременности супермодели только начали усиливаться, ведь внешность девушки заметно изменилась. Действительно, при удивительно стройной и тонкой фигуре Эмили может похвастаться достаточно внушительным бюстом.

Однако пластики она не делала, что заметно на публикациях с фото на котором ей 14 лет, и видно, что даже в столь юном возрасте она уже обладала большой грудью. На фото Ратаковски, позирующей с сумочками, также видно: звезде есть что показать и чем удивить.

Поэтому она не скрывает своих достоинств и блистает ими с легкостью. В черной кофте с длинным рукавом и глубоким декольте до пупка с завязками до самой шеи ей удалось впечатлить идеальной фигурой до беременности, а также минималистичным и пикантным образом.

Не так давно сама Ратаковскм показала, как милуется с супругом на семейном снимке, заодно также засветив живот. А но втором кадре Эмили устроила фотосессию прямо в ванной в одной распахнуто рубашке, показывая живот и ухаживая за кожей головы перед камерами.

Фанаты сразу ответили:

«Мужик, ты можешь помочь мне найти пульс? ❤; Удивительно🌟 натурально и горячо; Великолепно ❤️; Красиво. Прекрасно выглядит там Эмили 👌; Выпадение волос через 3-4 месяца после родов - это, по-видимому, явление; Умные слова сладкие такие. Как только ребенок выйдет на свет и вы прекратите кормить грудью, волосы выпадут!».

Напомним, Ратаковски без белья и стыда дала заглянуть себе под пиджак.

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