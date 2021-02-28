А вам який більше подобається?

Відома модель Ебі Рэтчфорд продемонструвала свої найулюбленіші образи

Знімки красуня, яка рекламує нижню білизну відомих брендів, показала у себе в Instagram, передає Politeka.net.

"Давайте поговоримо про волосся ) 🥳 деякі з моїх улюблених образів - прямі, пишний і хвилястий, або високий кінський хвіст 👑 який з них вам найбільше подобається !?",- запитала красуня у своїх шанувальників.

На першому фото Ебі вивалили пишний бюст в квітчастому комплекті. Волосся її були гладко зачесане і рівними пасмами спадали по плечах, спині, а також грудей.

На другій фотографії красуня грайливо позувала в червоному боді з сітки. Також на ній були сітчасті колготки, а волосся хвилястими пасмами прикривали гігантський бюст.

Третій знімок був чорно-білий. Модель сіла на рояль, прийнявши спокусливу позу. З одягу на ній були тільки колготки, а найпікантніші місця вона прикрила волоссям і ногою.

Фанаи в захваті кажуть, що їм подобаються всі образи і називають Ебі Ретчфорд найкрасивішою дівчиною у Всесвіті.

"Вона найкрасивіша у Всесвіті", "вона полонила моє серце", "моє серце б'є частіше, коли я бачу вас", - пишуть в мережі.

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