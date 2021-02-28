А вам какой больше нравится?

Известная модель Эби Рэтчфорд продемонстрировала свои самые любимые образы

Снимки красотка, которая рекламирует нижнее белье известных брендов, показала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Давайте поговорим о волосах ) 🥳 Некоторые из моих любимых образов - прямые, пышный и волнистый, или высокий конский хвост 👑 Какой из них вам больше всего нравится !?», - спросила красотка у своих поклонников.

На первом фото Эби вывалили пышный бюст в цветастом комплекте. Волосы ее были гладко зачесаны и ровными прядями спадали по плечам, спине, а также груди.

На второй фотографии красотка игриво позировала в красном боди из сетки. Также на ней были сетчатые колготки, а волосы волнистыми прядями прикрывали гигантский бюст.

Третий снимок был черно-белый. Модель уселась на рояль, приняв искусительную позу. Из одежды на ней были только колготки, а самые пикантные места она прикрыла волосами и ногой.

Фанаы в восторге говорят, что им нравятся все образы и называют Эби Рэтчфорд самой красивой девушкой во Вселенной.

"Она самая красивая во вселенной", "Она пленила мое сердце", "Мое серце бьет чаще, когда я вижу вас", - пишут в сети.

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