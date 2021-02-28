Модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян", показала свою головну гордість

Відома модель, що рекламує одяг і білизну, раніше була самим звичайним підлітком, якого труїли в школі через зовнішність. Причому дівчина була настільки сприйнятлива до критики, що отримала безліч комплексів і проблем через зовнішність.

Тоді Демі вважала, що не може впоратися із зайвою вагою і її фігура – це перешкода на шляху до модельного бізнесу. Лише після лікування і налагодження режиму харчування дівчина прийняла себе. Тепер те, що вона вважала недоліком і проблемою, є її гідністю.

Бюст зірки шостого розміру Демі всіляко підкреслює модними топами, крихітними ліфами і виділяє в цілому за допомогою до непристойності відкритих декольте. Як видно з фото, представлених в розділі Сторі, Роуз вирішила похвалитися черговою добавкою, яку почала приймати. Також дівчина хвалилася бюстом з двох різних ракурсів.

Як видно ще на одному фото, виглядає модель і правда дуже привабливо, про що і пишуть шанувальники під фото.

"Як красиво; твій першокласний спокусник; ти майже взяла мене такими вигинами; Красиво 😘 на десерт!; Ти богиня моя любов; хороша фігура; як круто з красивої жінки; місячна принцеса; треба віддати належне, там, де належить, ти приголомшлива😍 😘 💪; чудово😘; не земна краса; ти така ідеальна, Боже; я теж так відпочиваю; яка красива дама, як інопланетянка в білому😘».

Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

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